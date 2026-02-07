Chasse aux oeufs au château Rue de Rosière Saint-Seine-sur-Vingeanne
Chasse aux oeufs au château Rue de Rosière Saint-Seine-sur-Vingeanne samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs au château
Rue de Rosière Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs
Partez à la recherche de mystérieux œufs dissimulés dans les jardins du château pour découvrir le trésor chocolaté ! Sur votre chemin, réussirez-vous à mettre la main sur l’œuf doré pour une surprise bonus ?
De 3 à 12 ans | Durée 45 minutes
Tarifs 4€ enfant et 1€ adulte
Activité en extérieur Réservation non obligatoire
Château de Rosières
21610 Saint Seine sur Vingeanne
06 37 58 68 52
www.chateauderosieres.webnode.fr .
Rue de Rosière Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com
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English : Chasse aux oeufs au château
L’événement Chasse aux oeufs au château Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-03-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)