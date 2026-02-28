Chasse aux œufs au Château Montée Du Puech Salon-de-Provence

Chasse aux œufs au Château

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 de 10h à 17h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

La grande chasse aux œufs revient au château de l’Empéri ! Spectacles inédits, nouvelles animations, ferme pédagogique et surprises en chocolat attendent les enfants de 1 à 12 ans.

Sur inscription. Durée moyenne 2h. Tarif 4 euros pour les enfants de 1 à 12 ans, 6 euros à partir de 13 ans (les billets donnent accès au musée et à l’ensemble des activités).



Musée de l’Empéri, samedi 4 et dimanche 5 avril, de 10h à 17h.



ADULTE ACCOMPAGNANT PAYANT OBLIGATOIRE AVEC UN ENFANT DE -13 ANS



Ouverture de 10h à 17h, minimum 2h sur place. Un passeport distribué à l’entrée et à faire valider dans l’une des 3 chasses aux œufs pour obtenir une récompense en chocolat (un lapin de 10cm).



Cour Brunon ferme pédagogique du Mistral (25 animaux + animations) atelier maquillage zone de pic nic scène pour spectacles passe-tête photo chasse aux œufs des P’tits poussins (1 à 4 ans, œufs en bois cachés dans la paille, les enfants munis de paniers doivent les retrouver).



Cour Renaissance photobooth (impression illimitée) atelier masque de lapins, paniers à tisser, gommettes et coloriage chamboul’lapin déambulation d’un orgue de barbarie petite restauration sucrée salée.



Cour Nord chasse aux œufs des Explorateurs (4 à 12 ans, des œufs sont cachés dans toute la cour, et des énigmes seront à résoudre).



Dans le château accès libre au musée, chasse aux œufs des grands curieux (6 à 12 ans, munis d’un livret jeu, les enfants partent à la recherche d’un poussin qui s’est perdu dans les vitrines et l’aident à retrouver la sortie)





Horaires des spectacles

à 10h30 et 14h, spectacle de théâtre Oumi, la petite ourse qui ne voulait pas dormir Pour échapper à la longue sieste hivernale, une petite ourse entreprend un périple rocambolesque…



à 12h et 15h30, contes en musique avec les Merlines Enchanteuses, un duo de musiciennes qui font rimer guitare et cithare, clarinette, violoncelles et ritournelles.



de 11h à 12h30 puis de 15h30 à 17h, démonstration de sculpture sur ballon dans la cour Renaissance.



Tarifs 4 € pour les enfants (de 1 à 12 ans), 6 € pour les adultes (les billets donnent accès aux activités et au musée).



Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou en ligne sur visitsalondeprovence.com .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The great egg hunt returns to Château de l?Empéri! New shows, new activities, an educational farm and chocolate surprises await children aged 1 to 12.

