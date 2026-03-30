Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière

Périssac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Nous vous invitons à participer à une grande chasse aux œufs grandeur nature, sur le principe d’une chasse au trésor !

De 10h à 18h, venez aider Lapinou à retrouver les œufs de Pâques !

Pour que tout le monde puisse en profiter, deux jeux de piste sont proposés, adaptés à deux tranches d’âge, tout en suivant le même parcours. Parfait pour permettre aux parents d’accompagner tous leurs enfants en même temps

Une petite pause gourmande vous attendra de 12h30 à 14h, idéale pour profiter des lieux tout en se régalant.

Le stand du domaine sera également présent avec quelques douceurs à savourer.

Participation libre et gratuite. .

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 52 26 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière

L’événement Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière Périssac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais