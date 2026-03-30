Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière Périssac
Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière Périssac dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière
Périssac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Nous vous invitons à participer à une grande chasse aux œufs grandeur nature, sur le principe d’une chasse au trésor !
De 10h à 18h, venez aider Lapinou à retrouver les œufs de Pâques !
Pour que tout le monde puisse en profiter, deux jeux de piste sont proposés, adaptés à deux tranches d’âge, tout en suivant le même parcours. Parfait pour permettre aux parents d’accompagner tous leurs enfants en même temps
Une petite pause gourmande vous attendra de 12h30 à 14h, idéale pour profiter des lieux tout en se régalant.
Le stand du domaine sera également présent avec quelques douceurs à savourer.
Participation libre et gratuite. .
Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 52 26 88
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English : Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière
L’événement Chasse aux oeufs au Domaine de la Chataignière Périssac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais