Chasse aux oeufs au Domaine des 7 Cépages

Domaine des 7 Cépages Arsonval Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 13:30:00

Date(s) :

2026-04-05

A l’occasion des 1 an du Domaine des 7 Cépages une chasse aux œufs est organisée.

– de 11h à 12h pour les petits de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte (3€/enfant)

– de 12h à 13h30 pour les enfants de 6 à 11 ans en format chasse au trésors (6€/enfant)

Tous les enfants repartiront avec un sachet de chocolat de notre partenaire CÉMOI de Troyes.

Un atelier de décoration d’œufs et de coloriage (2€/enfant) mais aussi un château gonflable.

Buvette, pizzas et crêpes pour vous restaurer.

Réservation conseillée. .

Domaine des 7 Cépages Arsonval 10200 Aube Grand Est +33 6 29 97 37 50

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English :

L’événement Chasse aux oeufs au Domaine des 7 Cépages Arsonval a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne