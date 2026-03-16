Chasse aux oeufs au Domaine des 7 Cépages Arsonval
Chasse aux oeufs au Domaine des 7 Cépages Arsonval dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Domaine des 7 Cépages
Domaine des 7 Cépages Arsonval Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 13:30:00
Date(s) :
2026-04-05
A l’occasion des 1 an du Domaine des 7 Cépages une chasse aux œufs est organisée.
– de 11h à 12h pour les petits de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte (3€/enfant)
– de 12h à 13h30 pour les enfants de 6 à 11 ans en format chasse au trésors (6€/enfant)
Tous les enfants repartiront avec un sachet de chocolat de notre partenaire CÉMOI de Troyes.
Un atelier de décoration d’œufs et de coloriage (2€/enfant) mais aussi un château gonflable.
Buvette, pizzas et crêpes pour vous restaurer.
Réservation conseillée. .
Domaine des 7 Cépages Arsonval 10200 Aube Grand Est +33 6 29 97 37 50
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English :
L’événement Chasse aux oeufs au Domaine des 7 Cépages Arsonval a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne