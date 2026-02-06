Chasse aux oeufs au fort du Mont-Bart Fort du Mont Bart Bart

Chasse aux oeufs au fort du Mont-Bart

Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Lapin de Pâques a annoncé sa venue au fort cette année pour y déposer quelques douceurs à l’intention des enfants. Comme il facétieux, il a choisi de cacher des indices dans plusieurs salles. Une fois tous retrouvés, les chasseurs pourront les échanger contre un lot d’œufs en chocolat, tout spécialement livré par notre célèbre ami à longue oreilles.

Pour les enfants à partir de 3 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs au fort du Mont-Bart

L’événement Chasse aux oeufs au fort du Mont-Bart Bart a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD