Chasse aux oeufs au fort du Mont-Bart Fort du Mont Bart Bart

Chasse aux oeufs au fort du Mont-Bart
Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart Doubs
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Le Lapin de Pâques a annoncé sa venue au fort cette année pour y déposer quelques douceurs à l’intention des enfants. Comme il facétieux, il a choisi de cacher des indices dans plusieurs salles. Une fois tous retrouvés, les chasseurs pourront les échanger contre un lot d’œufs en chocolat, tout spécialement livré par notre célèbre ami à longue oreilles.
Pour les enfants à partir de 3 ans
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
