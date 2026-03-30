Chasse aux œufs au Futuroscope

Avenue René Monory Chasseneuil-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Les 4, 5 et 6 avril, le Labyrinthe de Futuropolis devient le théâtre d’une chasse aux œufs pleine de surprises !

Votre mission retrouver les œufs cachés à l’aide d’une carte… mais restez sur vos gardes, Darko rôde et pourrait bien tenter de vous les subtiliser !

Le bonus à ne pas manquer l’enfant qui découvrira l’œuf d’or pourra ouvrir la boîte mystère et repartir avec un cadeau exceptionnel… dont des places pour le spectacle OVO du Cirque du Soleil. .

Avenue René Monory Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 49 30 80

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English : Chasse aux œufs au Futuroscope

L’événement Chasse aux œufs au Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Grand Poitiers