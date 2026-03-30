Chasse aux œufs au Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou
Chasse aux œufs au Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs au Futuroscope
Avenue René Monory Chasseneuil-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Les 4, 5 et 6 avril, le Labyrinthe de Futuropolis devient le théâtre d’une chasse aux œufs pleine de surprises !
Votre mission retrouver les œufs cachés à l’aide d’une carte… mais restez sur vos gardes, Darko rôde et pourrait bien tenter de vous les subtiliser !
Le bonus à ne pas manquer l’enfant qui découvrira l’œuf d’or pourra ouvrir la boîte mystère et repartir avec un cadeau exceptionnel… dont des places pour le spectacle OVO du Cirque du Soleil. .
Avenue René Monory Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 49 30 80
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English : Chasse aux œufs au Futuroscope
L’événement Chasse aux œufs au Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Grand Poitiers
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