Chasse aux oeufs au Grand Atelier Châtellerault

Chasse aux oeufs au Grand Atelier

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Participe à notre jeu de piste spécial Pâques ! En famille, sauras-tu retrouver tous les petits lapins cachés dans les recoins du musée ? Ouvre grand les yeux, suis les indices en t’aidant de devinettes et de charades… Une surprise gourmande t’attend à l’arrivée !

Public : Jeu de piste à réaliser en famille, à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Les consignes et le kit seront remis à l’accueil du musée.

Date : samedi 4 et dimanche 5 avril Départs à 14h30 et à 15h30

Durée : 45 mn

Réservation obligatoire .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

