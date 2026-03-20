Chasse aux oeufs au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras
Chasse aux oeufs au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Haras national du Pin
Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Partez à la recherche d’œufs colorés, de poussins cachés et d’énigmes à résoudre dans un cadre exceptionnel…
Nouveauté cette année les adultes aussi ont leur chasse !
> Inscription obligatoire en ligne,
> Chocolats et nombreux lots d’activités du Haras à gagner !
Départ de la chasse aux oeufs
• 2-14 ans 10h30
• Adultes 11h30 (nouveauté)
Participation à la chasse aux oeufs 6 €. .
Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Chasse aux oeufs au Haras national du Pin
L’événement Chasse aux oeufs au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-20 par Haras national du Pin