Chasse aux oeufs au Haras national du Pin

Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Partez à la recherche d’œufs colorés, de poussins cachés et d’énigmes à résoudre dans un cadre exceptionnel…

Nouveauté cette année les adultes aussi ont leur chasse !

> Inscription obligatoire en ligne,

> Chocolats et nombreux lots d’activités du Haras à gagner !

Départ de la chasse aux oeufs

• 2-14 ans 10h30

• Adultes 11h30 (nouveauté)

Participation à la chasse aux oeufs 6 €. .

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Chasse aux oeufs au Haras national du Pin

L’événement Chasse aux oeufs au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-20 par Haras national du Pin