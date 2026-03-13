Chasse aux œufs au jardin des Lakas

Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 11:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Avis aux chausseurs d’œufs!

À l’arrivée du printemps, Pâques est le moment idéal pour se retrouver en famille et partager un instant plein de joie et de gourmandise. À La Plaine-sur-Mer, petits et grands sont invités à participer à une chasse aux œufs pleine de surprises. Munis de leur panier, les enfants partiront à l’aventure dans le parc à la recherche d’œufs colorés soigneusement cachés. Entre rires, découvertes et délicieux chocolats à la clé, cette animation promet un moment convivial et magique pour célébrer Pâques tous ensemble.

Au programme

Des oeufs factices, conçus lors d’un nouvel atelier écocitoyen, seront dispersés dans le jardin.

Les enfants les récolteront et les apporteront à l’entrée du parc où ils recevront tous à la fin de l’animation un sachet d’oeufs en chocolat.

Informations pratiques

public: enfants entre 3 et 6 ans, accompagnés de leurs parents

RDV au Jardin des Lakas

apportez un petit panier

en cas de mauvais temps l’animation se déroulera dans la salle des sports

animation gratuite

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Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

Notice to egg-shoers!

L’événement Chasse aux œufs au jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par I_OT Pornic