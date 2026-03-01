Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE Jardin Funambulle Les Villettes

Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE

Jardin Funambulle 17 chemin de Cublaise Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Chasse aux œufs au jardin de l’association Funanbulle.

Venez participer à un grand jeu de l’oie pour tester vos connaissances sur la nature et le jardinage.

C’est adapté à tout âge !

Participation libre

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Jardin Funambulle 17 chemin de Cublaise Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 37 75 48

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English :

Egg hunt in the Funanbulle garden.

Come and take part in a great game of goose to test your knowledge of nature and gardening.

Suitable for all ages!

Free admission

L’événement Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE Les Villettes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron