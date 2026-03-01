Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE Jardin Funambulle Les Villettes
Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE Jardin Funambulle Les Villettes dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE
Jardin Funambulle 17 chemin de Cublaise Les Villettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Chasse aux œufs au jardin de l’association Funanbulle.
Venez participer à un grand jeu de l’oie pour tester vos connaissances sur la nature et le jardinage.
C’est adapté à tout âge !
Participation libre
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Jardin Funambulle 17 chemin de Cublaise Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 37 75 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Egg hunt in the Funanbulle garden.
Come and take part in a great game of goose to test your knowledge of nature and gardening.
Suitable for all ages!
Free admission
L’événement Chasse aux œufs au jardin FUNAMBULLE Les Villettes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron