Chasse aux oeufs, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans un grand espace sécurisé dans les champs du moulin, les meuniers vous accueillent pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques.

Petits explorateurs et grands gourmands sont invités à partir à l’aventure autour du moulin ! En famille, suivez les indices, fouillez les recoins et partez à la recherche des précieux œufs cachés.

Un moment joyeux et plein de surprises pour les enfants… et une belle occasion de partager un instant magique en famille au cœur de la nature. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs, au moulin de Sabathier

L’événement Chasse aux oeufs, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran