Chasse aux oeufs au Moustoir ! Le Moustoir
Chasse aux oeufs au Moustoir ! Le Moustoir samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Moustoir !
Place de l’étang Le Moustoir Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux oeufs au Moustoir sur inscription dès 10h30.
Départ à 11h.
Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite. .
Place de l’étang Le Moustoir 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 93 08 47
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English :
L’événement Chasse aux oeufs au Moustoir ! Le Moustoir a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée