Chasse aux oeufs au Moustoir !

Place de l’étang Le Moustoir Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs au Moustoir sur inscription dès 10h30.

Départ à 11h.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite. .

Place de l’étang Le Moustoir 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 93 08 47

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English :

L’événement Chasse aux oeufs au Moustoir ! Le Moustoir a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée