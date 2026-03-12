Chasse aux oeufs au Musée du Jouet musée du jouet La Ferté Macé

Chasse aux oeufs au Musée du Jouet

musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Pâques au Musée du jouet

Le samedi 11 et le mercredi 15 avril, l’équipe du musée propose une chasse aux œufs !

Il sera proposé aux enfants de parcourir le musée pour retrouver les œufs multicolores de la Poule Eurêka, ainsi que son nid et la Poule elle-même, qui a une fâcheuse tendance à s’envoler n’importe où….

L’occasion de découvrir les collections du musée et de profiter des jeux en libre accès.

Activité comprise dans le billet d’entrée. .

musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

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English : Chasse aux oeufs au Musée du Jouet

L’événement Chasse aux oeufs au Musée du Jouet La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-03-12 par Flers agglo