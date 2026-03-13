Chasse aux oeufs au Musée du Jouet Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Chasse aux oeufs au Musée du Jouet

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Les cloches de Pâques sont passées au musée ! En famille, partez en quête de jouets lapins, poules, coqs, crécelles et grelots. Découvrez leur histoire et dégustez de délicieux chocolats de Pâques !

Le 5 avril à 14h30, 15h30 et 16h30

Durée de 30min tout public, sans réservation.

Gratuit (inclus dans le billet d’entrée du musée). .

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com

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English : Chasse aux oeufs au Musée du Jouet

L’événement Chasse aux oeufs au Musée du Jouet Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE