Chasse aux oeufs au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

Chasse aux oeufs au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Tout public

Vous cherchez que faire à Epernay à Pâques avec des enfants ? Le Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, situé au Château Perrier sur l’avenue de Champagne, organise une grande chasse aux œufs à Epernay dans son jardin le lundi 6 avril à 10h30, 14h00 et 16h30.

Au programme recherche d’œufs en chocolat, petits défis ludiques et moment convivial en famille dans un cadre patrimonial exceptionnel. Une activité idéale pendant les vacances de Pâques en Champagne, à deux pas du centre-ville d’Epernay.

Cette animation s’adresse aux enfants accompagnés d’un adulte et se déroule sur réservation.

Tarif 3,50 € enfant, jusqu’à 12 ans.

Réservation obligatoire au 03 26 55 03 56 ou par mail

Une idée sortie parfaite pour célébrer Pâques en famille à Epernay et découvrir le patrimoine champenois autrement !

En partenariat avec Le Chocolat d’Emmanuel Briet .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 55 03 56

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English : Chasse aux oeufs au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

L’événement Chasse aux oeufs au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne