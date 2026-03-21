Chasse aux oeufs au Parc de la Forge Rue du Moulin Stenay

Chasse aux oeufs au Parc de la Forge

Rue du Moulin Parc de la Forge Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Préparez vos paniers ! L’association des Diablotins organise une grande chasse aux œufs au Parc de la Forge pour les enfants jusqu’à 10 ans accompagnés d’un adulte. Le goûter sera offert à tous les jeunes chasseurs. Cette manifestation sera annulée en cas de mauvais temps.

Informations et inscriptions par téléphone.Enfants

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Rue du Moulin Parc de la Forge Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 31 12 41 04

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English :

Get your baskets ready! The Diablotins association is organizing a big egg hunt in Parc de la Forge for children up to 10 years old, accompanied by an adult. A snack will be provided for all young hunters. This event will be cancelled in the event of bad weather.

Information and registration by telephone.

L’événement Chasse aux oeufs au Parc de la Forge Stenay a été mis à jour le 2026-03-21 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE