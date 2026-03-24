Chasse aux oeufs au parc de l’Epinette Libourne
Chasse aux oeufs au parc de l’Epinette Libourne dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs au parc de l’Epinette
Libourne Gironde
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Chasse aux œufs
La Ville de Libourne et l’Amicale des parents d’élèves de l’école Gisèle Halimi vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition gourmande !
Ouverture des inscriptions le 16 mars
Cette année, rendez-vous le dimanche 29 mars 2026 au Parc de l’Épinette, pour les enfants jusqu’à 12 ans, afin de résoudre une toute nouvelle enquête chocolatée pleine de surprises !
Au programme
Deux sessions de la chasse aux œufs au choix (9h30 ou 11h) et une enquête au parc
La participation est de 1€ par enfant, avec des places limitées, alors pensez à vous inscrire dès l’ouverture des inscriptions !
Pour participer, il suffit de récupérer le bulletin d’inscription disponible dans les point d’accueil de la mairie et de le remettre à l’Espace Familles 12 rue Paul Bert ou directement sur HelloAsso.
Une buvette sera également présente sur place pour petits et grands. .
Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Chasse aux oeufs au parc de l’Epinette
L’événement Chasse aux oeufs au parc de l’Epinette Libourne a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais
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