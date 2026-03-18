Chasse aux œufs au parc de loisirs Les Campaines

Parc de Loisirs Les Campaines Accolans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06 2026-04-12 2026-04-19

Le Parc de Loisirs Les Campaines vous attend pour sa traditionnelle chasse aux œufs.

Rendez-vous derrière le poulailler vers 15h30 ! .

Parc de Loisirs Les Campaines Accolans 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 84 87 57

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English :

L’événement Chasse aux œufs au parc de loisirs Les Campaines Accolans a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES