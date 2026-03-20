Chasse aux oeufs au Parc du château à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains
Chasse aux oeufs au Parc du château à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Parc du château à Bourbonne-les-Bains
PARC DU CHATEAU MAIRIE Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Tout public
11h départ de la chasse aux œufs au parc du château ouvert aux enfants de 2 à 11 ans de BOURBONNE, VILLARS SAINT MARCELIN ET GENRUPT.
Offert par le CCAS et la commune de Bourbonne-Les Bains. .
PARC DU CHATEAU MAIRIE Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80
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English :
L’événement Chasse aux oeufs au Parc du château à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains