CHASSE AUX OEUFS AU PETIT PARADOU Montolieu

CHASSE AUX OEUFS AU PETIT PARADOU Le Bousquet Montolieu 2026-04-05

CHASSE AUX OEUFS AU PETIT PARADOU Montolieu dimanche 5 avril 2026.

CHASSE AUX OEUFS AU PETIT PARADOU

Le Bousquet Montolieu Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Venez en famille à la recherche des oeufs cachés dans la nature au milieu des animaux, avec accès à la mini ferme pour nourrir les animaux, ainsi que l’accès à l’accro-parc.
Un goûter sera prévu pour les enfants (boisson, part de gâteaux, fruits de saison).

Sur inscription.
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Le Bousquet Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 6 77 19 37 17 

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English :

The whole family can come and search for eggs hidden in the wild among the animals, with access to the mini-farm to feed the animals, as well as access to the adventure park.
A snack will be provided for children (drinks, cake, seasonal fruit).

Registration required.

L’événement CHASSE AUX OEUFS AU PETIT PARADOU Montolieu a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme

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