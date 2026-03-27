Chasse aux oeufs au poney club Marigny-Le-Lozon
Chasse aux oeufs au poney club Marigny-Le-Lozon lundi 20 avril 2026.
Chasse aux oeufs au poney club
1 Lieu-dit La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Rendez-vous le 20 avril prochain au poney club Le cheval Emeraude pour une chasse aux oeufs !
Vient remporter les défis pour gagner des œufs en chocolat ! .
Pour les enfants de 5 à 14 ans. .
1 Lieu-dit La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39 lechevalemeraude@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs au poney club
L’événement Chasse aux oeufs au poney club Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Lô
À voir aussi à MARIGNY LE LOZON (Manche)
- Atelier pâques à la bibilothèque Marigny-Le-Lozon 1 avril 2026
- Grande soirée > Danse de salon Marigny-Le-Lozon 4 avril 2026
- Planning vacances de printemps 2026 au Cheval Emeraude Marigny-Le-Lozon 15 avril 2026
- Promenade du CAUE « des Arbres-à-bois » Marigny-Le-Lozon Manche 1 mai 2026
- Saso Popovski pour Jazz dans les prés Place Westport Marigny-Le-Lozon 23 août 2026