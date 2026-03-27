Chasse aux oeufs au poney club

1 Lieu-dit La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Rendez-vous le 20 avril prochain au poney club Le cheval Emeraude pour une chasse aux oeufs !

Vient remporter les défis pour gagner des œufs en chocolat ! .

Pour les enfants de 5 à 14 ans. .

1 Lieu-dit La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39 lechevalemeraude@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs au poney club

L’événement Chasse aux oeufs au poney club Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Lô