Chasse aux oeufs au rosenberg

Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-03 12:00:00

Date(s) :

2026-04-03

L’Association Heiligen’Kids organise sa traditionnelle chasse aux oeufs !

L’Association Heiligen’Kids organise sa traditionnelle chasse aux oeufs au jardin du Rosenberg !

La Chasse est ouverte à tous. Elle sera suivie d’un goûter (jus de pomme offert et merci aux parents qui pourront apporter un gâteau), et d’animations pour passer un bon moment seront prévues, même le Lapin de Pâques sera présent ! .

Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est heiligenkids@gmail.com

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English :

The Heiligen’Kids Association is organizing its traditional egg hunt!

L’événement Chasse aux oeufs au rosenberg Heiligenstein a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du pays de Barr