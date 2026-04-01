Chasse aux oeufs Rue du foirail Auros

Auros

Chasse aux oeufs

Rue du foirail Foyer Rural Auros Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rendez-vous Dimanche 12 avril, au foyer rural pour notre habituelle chasse aux œufs de Pâques ! .

Rue du foirail Foyer Rural Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 22 88 81 assoanimauros@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Auros a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers