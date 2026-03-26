Chasse aux œufs aux Essarts-lès-Sézanne

Verger conservatoire Les Essarts-lès-Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le lundi 6 avril 2026, aux Essarts-lès-Sézanne, le lapin de Pâques a disséminé ses œufs dans tout le verger… à toi de les retrouver !Tout public

Le lundi 6 avril 2026, aux Essarts-lès-Sézanne, le lapin de Pâques a disséminé ses œufs dans tout le verger… à toi de les retrouver !

Tous les enfants jusqu’à 12 ans, du village et des communes voisines, sont invités à participer à cette matinée ludique et pleine de surprises.

Venez partager un moment convivial en famille, avec rires, gourmandises et découvertes au programme. La chasse commence à 10h30.

La participation est de 5 € et l’inscription doit se faire avant le lundi 30 mars. .

Verger conservatoire Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Marne Grand Est comiteessartslessez@gmail.com

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English : Chasse aux œufs aux Essarts-lès-Sézanne

On Monday, April 6, 2026, in Les Essarts-lès-Sézanne, the Easter Bunny has scattered his eggs all over the orchard? it’s up to you to find them!

L’événement Chasse aux œufs aux Essarts-lès-Sézanne Les Essarts-lès-Sézanne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Sézanne et sa région