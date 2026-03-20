Chasse aux oeufs aux Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil

Chasse aux oeufs aux Jardins Panoramiques de Limeuil

Place des Fosses Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

10h-18h. Venez dénicher les oeufs et repartez avec une récompense. Participer à l’atelier Senteurs du Maroc pour découvrir l’hydrodistillation. Sans réservation. 10€, 7€ (Gratuit de 12 ans)

Pour fêter l’ouverture des Jardins panoramiques de Limeuil et l’arrivée du printemps, venez participer à la chasse aux oeufs de Pâques en famille et à l’atelier Senteurs du Maroc.

Au programme

Chasse aux oeufs venez dénicher les oeufs et repartez avec votre récompense.

Atelier Senteurs du Maroc au Maroc, la Fête du Printemps sent la fleur d’oranger. Plongez dans cette tradition avec le Docteur Linarès et découvrez l’hydrodistillation au cours des jardins.

Sans réservation .

Place des Fosses Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 26 13 jardins.panoramiques.limeuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs aux Jardins Panoramiques de Limeuil

10am-6pm. Come and find the eggs and leave with a reward. Take part in the Senteurs du Maroc workshop to discover hydrodistillation. No reservation required. 10, 7 (Free for children under 12)

L’événement Chasse aux oeufs aux Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère