Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne

Ânes en champagne Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Tentez de trouver l’œuf doré !

Gagnez 45 minutes de rencontre avec un âne.Tout public

La chasse aux œufs est là !

5 Avril

14h00–17h00

Ânes en champagne Hautvillers

12 € ENFANTS

Tentez de trouver l’œuf doré !

Gagnez 45 minutes de rencontre avec un âne.

Réservation 06.98.90.52.80 .

Ânes en champagne Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 98 90 52 80

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English : Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne

Try to find the golden egg!

Win a 45-minute meeting with a donkey.

L’événement Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne