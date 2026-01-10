Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne Aÿ-Champagne
Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne Aÿ-Champagne dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne
Ânes en champagne Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Tentez de trouver l’œuf doré !
Gagnez 45 minutes de rencontre avec un âne.Tout public
La chasse aux œufs est là !
5 Avril
14h00–17h00
Ânes en champagne Hautvillers
12 € ENFANTS
Tentez de trouver l’œuf doré !
Gagnez 45 minutes de rencontre avec un âne.
Réservation 06.98.90.52.80 .
Ânes en champagne Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 98 90 52 80
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English : Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne
Try to find the golden egg!
Win a 45-minute meeting with a donkey.
L’événement Chasse aux oeufs avec Ânes en Champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne