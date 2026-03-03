Chasse aux oeufs avec Des Papattes dans la Boue

BOUVANCOURT Bouvancourt Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18

Tout public

Des jeux avec nos Husky et vous partirez à la recherche des oeufs sur un terrain de 8 hectares. Ouvert à tout public .

BOUVANCOURT Bouvancourt 51140 Marne Grand Est +33 6 22 95 92 82

English : Chasse aux oeufs avec Des Papattes dans la Boue

