Chasse aux oeufs

Stade des Peupliers Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

L’USBP vous propose une chasse aux œufs ouverte à tous !

Rendez-vous au stade des peupliers pour débusquer les œufs cachés !

Buvette et restauration sur place, et une tombola pour tenter de gagner des cadeaux !

Inscription obligatoire, avant le 11 avril. .

Stade des Peupliers Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 95 89 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux