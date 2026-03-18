Chasse aux oeufs Bacqueville-en-Caux
Chasse aux oeufs Bacqueville-en-Caux lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Stade des Peupliers Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
L’USBP vous propose une chasse aux œufs ouverte à tous !
Rendez-vous au stade des peupliers pour débusquer les œufs cachés !
Buvette et restauration sur place, et une tombola pour tenter de gagner des cadeaux !
Inscription obligatoire, avant le 11 avril. .
Stade des Peupliers Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 95 89 29
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux