Chasse aux Oeufs BaliséOr Office du Tourisme Les Rousses
Chasse aux Oeufs BaliséOr Office du Tourisme Les Rousses dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Oeufs BaliséOr
Office du Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous à l’Office de tourisme des Rousses dès 9h pour récupérer une carte avec les 8 balises à trouver.
De retour avant 12h, vient récupérer ta surprise en chocolat !
Tenue adéquate conseillée (chaussures ou bottes en fonction de la météo). .
Office du Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 02 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux Oeufs BaliséOr
L’événement Chasse aux Oeufs BaliséOr Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Festival du film vert Station des Rousses Les Rousses 27 mars 2026
- Assemblées locales 2025 Salle des fêtes Les Rousses 9 avril 2026
- BOURSE AUX VELOS Ambulances des 4 villages Les Rousses 18 avril 2026
- Conférence LYNX Salle Gérard Loye Les Rousses 24 avril 2026
- École de Ski Internationale Les Rousses Jura 1 mai 2026