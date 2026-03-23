Chasse aux Oeufs BaliséOr Office du Tourisme Les Rousses

Chasse aux Oeufs BaliséOr

Office du Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous à l’Office de tourisme des Rousses dès 9h pour récupérer une carte avec les 8 balises à trouver.

De retour avant 12h, vient récupérer ta surprise en chocolat !

Tenue adéquate conseillée (chaussures ou bottes en fonction de la météo). .

Office du Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 02 55

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English : Chasse aux Oeufs BaliséOr

L’événement Chasse aux Oeufs BaliséOr Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses