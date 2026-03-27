Chasse aux oeufs Basse-Ham
Chasse aux oeufs Basse-Ham samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Tous les enfants participants repartent avec une gourmandise chocolaté après avoir résolu l’énigme !
Ceux qui trouveront 1 lapin d’or (3 lapins cachés), repartiront avec le plus bel oeuf de Pâques en chocolat !
Petite restauration sur placeTout public
4 .
Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 6 18 10 01 50 apebasseham57@gmail.com
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English :
All participating children go home with a chocolate treat after solving the riddle!
Those who find 1 golden rabbit (3 hidden rabbits) will go home with the most beautiful chocolate Easter egg!
Light refreshments on site
L’événement Chasse aux oeufs Basse-Ham a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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