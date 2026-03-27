Chasse aux oeufs

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Tous les enfants participants repartent avec une gourmandise chocolaté après avoir résolu l’énigme !

Ceux qui trouveront 1 lapin d’or (3 lapins cachés), repartiront avec le plus bel oeuf de Pâques en chocolat !

Petite restauration sur placeTout public

4 .

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 6 18 10 01 50 apebasseham57@gmail.com

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English :

All participating children go home with a chocolate treat after solving the riddle!

Those who find 1 golden rabbit (3 hidden rabbits) will go home with the most beautiful chocolate Easter egg!

Light refreshments on site

L’événement Chasse aux oeufs Basse-Ham a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME