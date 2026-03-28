Chasse aux oeufs Basse-Ham
Chasse aux oeufs Basse-Ham dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux oeufs
8 rue des roses Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Chasse aux oeufs en forêt avec le poney
Coloriage
Boissons et goûterEnfants
15 .
8 rue des roses Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 7 81 95 43 71 lesequideshamois@gmail.com
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English :
Egg hunt in the forest with the pony
Coloring
Drinks and snacks
L’événement Chasse aux oeufs Basse-Ham a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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