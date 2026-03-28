Chasse aux oeufs

8 rue des roses Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Chasse aux oeufs en forêt avec le poney

Coloriage

Boissons et goûterEnfants

15 .

8 rue des roses Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 7 81 95 43 71 lesequideshamois@gmail.com

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English :

Egg hunt in the forest with the pony

Coloring

Drinks and snacks

L’événement Chasse aux oeufs Basse-Ham a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME