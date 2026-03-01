Chasse aux oeufs

La garenne Beauzac Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Par enfant .

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Chasse aux œufs à La garenne à Beauzac. Pour tous les âges. + 7 ans course d’orientation. Maquillage, jeu de pesée……Organisée par les 11-13 ans de CAP EVASION pour autofinancer leur projet.

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La garenne Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 52 04

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English :

Egg hunt at La garenne in Beauzac. For all ages. + 7 years orienteering race. Face painting, weighing game……Organized by CAP EVASION 11-13 year-olds to self-finance their project.

L’événement Chasse aux oeufs Beauzac a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron