Chasse aux oeufs Béceleuf
Chasse aux oeufs Béceleuf samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Salle des fêtes Béceleuf Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’Inter Associations de Béceleuf organise une chasse au trésor pour les enfants à l’occasion de Pâques. .
Salle des fêtes Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 43 26
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Béceleuf a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine