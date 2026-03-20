Chasse aux oeufs

Salle des fêtes Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Inter Associations de Béceleuf organise une chasse au trésor pour les enfants à l’occasion de Pâques. .

Salle des fêtes Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 43 26

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Béceleuf a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine