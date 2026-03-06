Chasse aux oeufs Bédée
Chasse aux oeufs Bédée samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Le samedi 4 avril, la mairie de Bédée, l’APEEP et l’APEL, organisent une chasse aux oeufs aux jardin médiéval de 10h00 à 11h30. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 18 20
