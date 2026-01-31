Chasse aux oeufs

Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs pour les enfants, n’oubliez pas vos paniers ! .

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 54

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Blodelsheim a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach