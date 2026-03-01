Chasse aux oeufs Bonneval

Chasse aux oeufs Rue d'Orléans Bonneval 2026-03-28

Chasse aux oeufs Bonneval samedi 28 mars 2026.

Chasse aux oeufs

Rue d’Orléans Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :
2026-03-28

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Rue d’Orléans Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93 

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Bonneval a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU BONNEVALAIS

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