Chasse aux oeufs Stade Léon Rochette Bosc-le-Hard

Chasse aux oeufs

Stade Léon Rochette Avenue du Réel Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

L’AJC Football organise une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants le dimanche 5 avril de 10h à 17h.

En plus de la chasse aux œufs, l’AJC propose également un atelier foot, un concours de dessin et une tombola.

Présence d’une buvette et de crêpes sur place. .

Stade Léon Rochette Avenue du Réel Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 11 67 25 501409@lfnfoot.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin