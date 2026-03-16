Chasse aux oeufs Stade Léon Rochette Bosc-le-Hard
Chasse aux oeufs Stade Léon Rochette Bosc-le-Hard dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Stade Léon Rochette Avenue du Réel Bosc-le-Hard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
L’AJC Football organise une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants le dimanche 5 avril de 10h à 17h.
En plus de la chasse aux œufs, l’AJC propose également un atelier foot, un concours de dessin et une tombola.
Présence d’une buvette et de crêpes sur place. .
Stade Léon Rochette Avenue du Réel Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 11 67 25 501409@lfnfoot.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin