Chasse aux oeufs 7 rue de la chapelle Bougneau

Chasse aux oeufs

7 rue de la chapelle 17800 Bougneau Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES !

Les cloches arrivent bientôt… et elles ont caché plein de surprises ! ✨

Nous invitons tous les enfants à vivre une aventure magique pour célébrer Pâques lors d’une grande chasse aux œufs.

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7 rue de la chapelle 17800 Bougneau 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 75 14 75 shadowevents.infos@gmail.fr

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English :

BIG EASTER EGG HUNT!

The bells are coming soon? and they’ve hidden lots of surprises!

We invite all children to join us on a magical adventure to celebrate Easter with a great egg hunt.

L’événement Chasse aux oeufs Bougneau a été mis à jour le 2026-03-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge