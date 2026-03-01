Chasse aux oeufs 7 rue de la chapelle Bougneau
Chasse aux oeufs 7 rue de la chapelle Bougneau dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
7 rue de la chapelle 17800 Bougneau Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES !
Les cloches arrivent bientôt… et elles ont caché plein de surprises ! ✨
Nous invitons tous les enfants à vivre une aventure magique pour célébrer Pâques lors d’une grande chasse aux œufs.
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7 rue de la chapelle 17800 Bougneau 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 75 14 75 shadowevents.infos@gmail.fr
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English :
BIG EASTER EGG HUNT!
The bells are coming soon? and they’ve hidden lots of surprises!
We invite all children to join us on a magical adventure to celebrate Easter with a great egg hunt.
L’événement Chasse aux oeufs Bougneau a été mis à jour le 2026-03-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge