Chasse aux œufs Bozouls
Chasse aux œufs Bozouls samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Des récompenses pour tous !
Ouverte à tous, buvette sur place.
Organisé par l’APE Arsène Ratier de Bozouls.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 6 .
Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 08 48 22 76 ape.ratier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rewards for all!
L’événement Chasse aux œufs Bozouls a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Bozouls (Aveyron)
- Exposition Balbutiements Bozouls 1 avril 2026
- Afrik’a Bozouls Bozouls 4 avril 2026
- Garden Party en famille Bozouls 15 avril 2026
- Vide Grenier Bozouls Bozouls 26 avril 2026
- Randonnée Bozouls Bozouls Aveyron 1 mai 2026