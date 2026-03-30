Chasse aux œufs Bozouls

Chasse aux œufs Bozouls 2026-04-04

Chasse aux œufs Bozouls samedi 4 avril 2026.

Chasse aux œufs

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Des récompenses pour tous !
Ouverte à tous, buvette sur place.
Organisé par l’APE Arsène Ratier de Bozouls.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 6  .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 08 48 22 76  ape.ratier@gmail.com

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English :

Rewards for all!

L’événement Chasse aux œufs Bozouls a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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