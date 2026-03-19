Chasse aux œufs Salle des fêtes Braize
Chasse aux œufs Salle des fêtes Braize samedi 11 avril 2026.
Chasse aux œufs
Salle des fêtes 2 rue de l’Hirondelle Braize Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Chasse aux œufs sur inscription obligatoire.
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Salle des fêtes 2 rue de l’Hirondelle Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 82 01 17
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English :
Registration required for egg hunts.
L’événement Chasse aux œufs Braize a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme