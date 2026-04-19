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Chasse aux oeufs Briscous

Chasse aux oeufs Briscous

Chasse aux oeufs Briscous dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Village

Ville : 64240 Briscous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0

Briscous

Chasse aux oeufs

Village Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Réservé aux enfants scolarisés aux écoles et à la crèche de Briscous.   .

Village Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Briscous a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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