Briscous

Chasse aux oeufs

Village Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 11:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Réservé aux enfants scolarisés aux écoles et à la crèche de Briscous. .

Village Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Briscous a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque