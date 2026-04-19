Chasse aux oeufs Briscous
Chasse aux oeufs Briscous dimanche 19 avril 2026.
Briscous
Chasse aux oeufs
Village Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Réservé aux enfants scolarisés aux écoles et à la crèche de Briscous. .
Village Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Briscous a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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