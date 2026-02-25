Chasse aux oeufs Parc de la Canner Buding

Chasse aux oeufs

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding Moselle

Tarif : – – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Moulin de Buding, en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et l’APE de Buding, vous propose une grande Chasse aux Œufs au Parc de la Canner à Buding.

Cette année encore, le lapin de Pâques passera au Parc de la Canner et il sèmera des œufs en pagaille !

Avec une boîte à œufs, que tu peux décorer, viens ramasser 6 œufs et repars avec une jolie récompense.

En famille, vous pourrez aussi participer à notre grand quiz spécial Pâques ! En répondant correctement aux questions, vous pourrez tenter de remporter une délicieuse surprise chocolatée !

Un moment de partage, de jeux et de gourmandise vous attend ne manquez pas cet événement plein de magie !

Au programme entre 15 h et 18 h

– Mini-golf

– Structure gonflable

– Sculptures de ballons

– Petite restauration sur place (boissons, crêpes, barbes à papa, …)

– Activités pour les tout-petits

– Maquillage

– Tombola de l’APE de Buding

– Activités ludiques

Vente des billets au Moulin de Buding UNIQUEMENT

– Mercredi 23 mars de 14 h à 17 h ;

– Samedi 28 mars de 9 h à 12 h.

Places ni échangeables, ni remboursables.

Gratuit pour les adultes qui accompagnent les enfants.

Il ne sera pas possible d’acheter des billets le jour J.Enfants

0 .

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding 57920 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 62 animation@arcmosellan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Moulin de Buding, in partnership with the Communauté de Communes de l’Arc Mosellan and the APE de Buding, is organizing a big Easter Egg Hunt in Buding’s Parc de la Canner.

Once again this year, the Easter Bunny will be coming to the Parc de la Canner to sow his wild oats!

With an egg box that you can decorate, come and collect 6 eggs and go home with a nice reward.

The whole family can also take part in our special Easter quiz! If you answer the questions correctly, you’ll be in with a chance of winning a delicious chocolate surprise!

A moment of sharing, games and indulgence awaits you? don’t miss this magical event!

On the program between 3 p.m. and 6 p.m:

– Mini-golf

– Inflatable structure

– Balloon sculptures

– Catering (drinks, pancakes, cotton candy, etc.)

– Activities for toddlers

– Face painting

– Buding APE raffle

– Fun activities

Tickets on sale at the Moulin de Buding ONLY:

– Wednesday, March 23, 2 5 pm;

– Saturday, March 28, 9 a.m. to 12 p.m.

Tickets are non-exchangeable and non-refundable.

Free for adults accompanying children.

Tickets cannot be purchased on the day.

L’événement Chasse aux oeufs Buding a été mis à jour le 2026-02-25 par COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN