Chasse aux oeufs Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Chasse aux oeufs

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Ouverte à tous les enfants jusqu’à 10 ans, habitants Cambo ou enfants du personnel communal. (sur présentation d’un justificatif de domicile)

De 10h30 à 12h pour les moins de 5 ans

De 15h à 17h pour les 5 à 10 ans

À leur arrivée, les enfants devront s’inscrire au bureau d’accueil. Une pochette dédiée pour la récolte des œufs leur sera remise. Ils devront rechercher 4 œufs de couleurs différentes.

À la fin de la récolte, les œufs découverts devront être ramenés au stand accueil et seront échangés contre des sujets en chocolat fabriqués par les pâtissiers chocolatiers de Cambo.

L’accompagnement par un parent est obligatoire mais celui-ci ne participe pas, bien entendu, à la découverte des œufs. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cambo les Bains