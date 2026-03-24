Chasse aux oeufs Candé Candé
Chasse aux oeufs Candé Candé lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs Candé
Parc de l’Hôtel de Ville Candé Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux oeufs organisée le lundi 6 avril 2026 dans le parc de l’Hôtel de Ville de Candé.
Inscription à 14h30 et départ unique à 15h. Animations et restauration sur place. .
Parc de l’Hôtel de Ville Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 78 73
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English :
Egg hunt organized on Monday April 6, 2026 in the park of the Hôtel de Ville de Candé.
L’événement Chasse aux oeufs Candé Candé a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Anjou bleu
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