Chasse aux oeufs CAPVERN Capvern

Chasse aux oeufs

CAPVERN Au parc derrière la caserne des pompiers Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le Comité des fêtes de Capvern organise une chasse aux œufs.

Au programme

– Chasse aux faux œufs (à échanger contre un panier garni rempli de chocolat)

– Atelier dessin (4 œufs décorés à emporter)

– Collation incluse (chocolat chaud, viennoiserie, fruit)

Chaque enfant repart avec son panier garni + ses créations. Participation 4 € par enfant

Réservation obligatoire avant le 1er avril 2026 au 06 71 88 15 28

.

CAPVERN Au parc derrière la caserne des pompiers Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 88 15 28

English :

The Comité des fêtes de Capvern is organizing an egg hunt.

On the program:

– Fake egg hunt (to be exchanged for a basket filled with chocolate)

– Drawing workshop (4 decorated eggs to take home)

– Snack included (hot chocolate, pastries, fruit)

Each child leaves with his or her own gift basket + creations. Participation: 4 ? per child

Reservations required before April 1, 2026 on 06 71 88 15 28

