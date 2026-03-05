Chasse aux oeufs CAPVERN Capvern
Chasse aux oeufs CAPVERN Capvern dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
CAPVERN Au parc derrière la caserne des pompiers Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : dimanche 5 avril 2026
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Le Comité des fêtes de Capvern organise une chasse aux œufs.
Au programme
– Chasse aux faux œufs (à échanger contre un panier garni rempli de chocolat)
– Atelier dessin (4 œufs décorés à emporter)
– Collation incluse (chocolat chaud, viennoiserie, fruit)
Chaque enfant repart avec son panier garni + ses créations. Participation 4 € par enfant
Réservation obligatoire avant le 1er avril 2026 au 06 71 88 15 28
.
CAPVERN Au parc derrière la caserne des pompiers Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 88 15 28

English :
The Comité des fêtes de Capvern is organizing an egg hunt.
On the program:
– Fake egg hunt (to be exchanged for a basket filled with chocolate)
– Drawing workshop (4 decorated eggs to take home)
– Snack included (hot chocolate, pastries, fruit)
Each child leaves with his or her own gift basket + creations. Participation: 4 ? per child
Reservations required before April 1, 2026 on 06 71 88 15 28
