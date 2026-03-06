Chasse aux Oeufs Parc du 14 Juillet Capvern
Chasse aux Oeufs Parc du 14 Juillet Capvern dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Oeufs
Parc du 14 Juillet CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
2026-04-05
Le Comité des Fêtes de Capvern organise une chasse aux œufs !
Au programme
– Chasse aux faux œufs (à échanger contre un panier garni)
– Atelier dessin (4 œufs décorés à emporter)
– Collation incluse
Chaque enfant repart avec son panier garni + ses créations
Participation 4 € par enfant
Réservation obligatoire avant le 1er avril 2026 au 06 71 88 15 28
Parc du 14 Juillet CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 88 15 28
English :
The Comité des Fêtes de Capvern is organizing an egg hunt!
On the program:
– Fake egg hunt (to be exchanged for a gift basket)
– Drawing workshop (4 decorated eggs to take away)
– Snack included
Each child leaves with a gift basket + his or her own creations
Participation: 4 ? per child
Reservations required before April 1, 2026 on 06 71 88 15 28
L’événement Chasse aux Oeufs Capvern a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65