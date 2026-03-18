Chasse aux oeufs Carentoir
Chasse aux oeufs Carentoir dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Le Bois Brassu -La Ferme du Monde Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Les oeufs sont cachés… à vous de les trouver ! Rendez-vous dans la cours de la Ferme du Monde à 11h, 14h30, 16h30. .
Le Bois Brassu -La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Carentoir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON