Chasse aux oeufs

Le Bois Brassu -La Ferme du Monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les oeufs sont cachés… à vous de les trouver ! Rendez-vous dans la cours de la Ferme du Monde à 11h, 14h30, 16h30. .

Le Bois Brassu -La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Carentoir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON