CHASSE AUX OEUFS & CARNAVAL

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Les associations du village vous invitent à une journée festive ! Au programme 10h Chasse aux œufs, à la salle polyvalente. 11h15 Spectacle Poucette de Cie Caminos. 15h Défilé déguisé suivi d’une mise en feu de Mr Carnaval. Marché de producteurs, buvette & restauration, vide grenier toute la journée à l’Espace Lauriol.

Les associations de St Germain de Calberte vous invitent lundi, 6 avril, à une chasse aux œufs et un défilé déguisé !

Rendez-vous à 10h, à la salle polyvalente, pour une chasse aux œufs, suivie du spectacle Poucette de Cie Caminos (dessin en sable et musique) à 11h15.

A 15h, assistez à un défilé déguisé suivi d’une mise en feu de Mr Carnaval !

Et toute la journée, à partir de 9h30, à l’Espace Lauriol Marché de producteurs, buvette restauration, vide grenier et divers animations. .

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village associations invite you to a festive day! On the program: 10am Egg hunt, in the village hall. 11:15 am Poucette show by Cie Caminos. 3 pm Parade in disguise, followed by Mr Carnaval on fire. Farmers’ market, refreshments & catering, garage sale all day at Espace Lauriol.

L’événement CHASSE AUX OEUFS & CARNAVAL Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère