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CHASSE AUX ŒUFS Casson

CHASSE AUX ŒUFS Casson dimanche 26 avril 2026.

Ville : 44390 Casson

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Casson

CHASSE AUX ŒUFS

Casson Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Le comité des fêtes organise sa chasse aux œufs.
2 parcours tracés où des énigmes et jeux attendent les enfants ainsi que des surprises.
RDV à 10h Place Montréal pour les explications.
Merci de bien vouloir vous présenter 15min avant l’heure de départ
Différents départs pour répartir l’ensemble des enfants.
Inscription obligatoire via HelloAsso   .

Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire   cdfcasson@gmail.com

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English :

The festival committee organizes its egg hunt.

L’événement CHASSE AUX ŒUFS Casson a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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