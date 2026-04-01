CHASSE AUX ŒUFS Casson
CHASSE AUX ŒUFS Casson dimanche 26 avril 2026.
Casson
CHASSE AUX ŒUFS
Casson Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le comité des fêtes organise sa chasse aux œufs.
2 parcours tracés où des énigmes et jeux attendent les enfants ainsi que des surprises.
RDV à 10h Place Montréal pour les explications.
Merci de bien vouloir vous présenter 15min avant l’heure de départ
Différents départs pour répartir l’ensemble des enfants.
Inscription obligatoire via HelloAsso .
Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire cdfcasson@gmail.com
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English :
The festival committee organizes its egg hunt.
L’événement CHASSE AUX ŒUFS Casson a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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