Chasse aux oeufs Maison des artisans Castelmoron-d’Albret

Chasse aux oeufs

Maison des artisans Le Bourg Castelmoron-d’Albret Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Participez à une chasse aux œufs conviviale et ouverte à tous, organisée à Castelmoron d’Albret le dimanche 5 avril 2026 de 15 h à 17 h, au cœur de ce charmant village médiéval sans voitures. Les enfants partiront à la recherche d’œufs en carton dissimulés dans le village, selon deux parcours adaptés à leur âge, avant de pouvoir les échanger contre des livres, des jeux ou des chocolats. En complément, un atelier créatif ainsi qu’un goûter offert seront proposés à la Maison des Artisans entre 14 h 30 et 17 h 30, pour prolonger ce moment de partage en famille. Le rendez vous est donné sous la halle pour un après-midi ludique et chaleureux, placé sous le signe de la découverte et de la gourmandise. Entrée libre. .

Maison des artisans Le Bourg Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine notreepicerieparticipative@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Castelmoron-d’Albret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de l’Entre-deux-Mers